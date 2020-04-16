KOCAELİ 9 katlı apartmanın çatısından atlayan kadın, öldü
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İzmit, Güncel

KOCAELİ 9 katlı apartmanın çatısından atlayan kadın, öldü

9 katlı apartmanın çatısından atlayan kadın, öldüKOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

16.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:44
KOCAELİ 9 katlı apartmanın çatısından atlayan kadın, öldü

9 katlı apartmanın çatısından atlayan kadın, öldü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Kadının, apartmana gelişi ve yangın merdivenlerinden çatıya çıkması apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı apartmanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, 9 katlı apartmanın bahçesine geldi. Kadın, yangın merdiveninin açık bırakılan kapısından girerek çatıya çıktı. 9 katlı apartmanın çatısından kendini boşluğa bırakan kadın, bahçede bulunan toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis olay yerinde incelemede bulundu.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kadının, apartman bahçesine girişi ve yangın merdivenlerinden yukarı çıkması, apartmanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. İntihar eden kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 9 katlı apartmanın çatısından atlayan kadın, öldü

Kaynak: DHA

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