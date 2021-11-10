Kocaeli 83. yılda şehri Atatürk çiçekleriyle süsledi

KOCAELİ (Bültenler) - Otobüs ve tramvay seferleri saat 09.05'te saygı duruşuna geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Gebze Kent Meydanı, Kartepe Kent Meydanı, İzmit Kent Meydanı ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanını Atatürk çiçekleriyle süsledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle hatıra fotoğrafı alanı kuruldu. Öte yandan Büyükşehir'e bağlı otobüs ve tramvaylar, saat 09.05'te Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına seferlerini, durdurarak, saygı duruşuna geçti.

4 AYRI MEYDANDA HATIRA ALANI

Gebze Kent Meydanı, Kartepe Kent Meydanı, İzmit Kent Meydanı ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanının Büyükşehir tarafından Atatürk çiçekleriyle süslenmesi vatandaşların beğenisini ve takdirini kazandı. Vatandaşlar saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi. 4 ayrı meydandaki fotoğraf alanları 3 gün boyunca açık kalacak.

09.05'TE SEFERLER DURDU

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle saat 09.05'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar saygı duruşuna geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde önemli bir farkındalığa imza attı. Saat tam 09.05'te tüm otobüs ve tramvaylarda içindeki yolcularla birlikte Ata'ya saygı duruşunda bulunuldu. Kocaeli genelinde Büyükşehir personeli de saat 09.05'te Ata'ya saygı duruşuna geçti.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

10 Kasım 1938'te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar saatler tam 9'u 5 geçe seferlerini durdurdu. Olduğu yerde duran otobüs ve tramvay içerisindeki vatandaşlarla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde ilerleyen vatman ve şoförler, saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle otobüs ve tramvayları durdurdu, araçlardan inerek saygı duruşunda bulundu. Kentin tüm ilçelerinde otobüsler bulunduğu konumda (trafiği aksatmayacak şekilde) araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.

YOLCULAR DA EŞLİK ETTİ

Tramvay ve otobüs içerisinde seyahat eden yolculara giden anonsla birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Vatmanlar seyahat eden yolculara, ''Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla saatlerimiz 9'u 5 geçe tramvaylarımızı durdurarak 1 dakikalık saygı duruşuna geçeceğiz'' dedi. Daha sonra kabini terk ederek tramvayların önünde 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiler. Yolculara yapılan anonsla oturan tüm yolcular da ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Şoförler de müsait bir konuma araçlarını çekerek araç içerisindeki yolcularla birlikte saygı duruşuna geçti. Gerçekleştirilen bu hassasiyetten ötürü yolcular teşekkürlerini iletti.

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