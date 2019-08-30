Kocaeli 81 yaşındaki adam, evinde iple asılmış halde bulundu

30.08.2019 16:02

81 yaşındaki adam, evinde iple asılmış halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Orhan Y. tavanda bulunan demire iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay Ertuğrul Gazi Mahallesi Şengül Sokak üzerindeki evin giriş katında meydana geldi. Bir süredir yalnız yaşadığı iddia edilen Orhan Y., öğle saatlerinde komşuları tarafından iple asmış bir şekilde bulundu. Giriş katının camını kıran komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı kontrol eden sağlık ekibi, Orhan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Orhan Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA