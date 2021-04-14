KOCAELİ 7 YAŞINDAKİ LÖSEMİ HASTASI ONUR İÇİN UYGUN DONÖR ARANIYOR (((

İZMİT'te karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Onur Gümüş'e (7) ilik nakli yapılabilmesi için uygun donör aranıyor.

İZMİT'te karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Onur Gümüş'e (7) ilik nakli yapılabilmesi için uygun donör aranıyor. Çocuğunun yeniden hayata tutunabilmesi için ilik naklinin şart olduğunu söyleyen Ümit Gümüş, bağışçılardan destek istedi. İzmit'te yaşayan ilkokul öğrencisi Onur Gümüş, 12 Mart tarihinde annesine karın ağrısı olduğunu söyledi. İlk olarak çocuğunun üşütmüş olabileceğini düşünen annesi Aynur Gümüş, çocuğuna evde sıcak su torbası ile müdahale etti. İlerleyen günlerde ağrının geçmemesi üzerine Onur, özel bir hastaneye götürülerek muayene oldu. Buradaki kontrollerde dalağında bir problem tespit edilen Onur'a kan tahlilleri yapıldı. Yapılan kontrollerde kan değerlerinde bir anormallik görülmesi üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Onur'a burada akut lenfoblastik lösemi teşhisi konuldu. 19 Mart tarihinde hastaneye yatırılan ve tedavisine başlanan Onur'a kök hücre nakli yapılması için uygun donör aranıyor. Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Onur'un tedavisinin devam ettiğini söyleyen Ümit Gümüş, 'Oğlum bize karnının ağrıdığını söyledi. Annesi o gün evde üşüttüğünü düşündü. Ayaklarında çorap yoktu ve hava da biraz soğuk olduğu için biz öyle düşündük. O gün sıcak su torbası koyduk karnına ve biraz iyileştiğini söyledi. Normalde her zaman geç yatan oğlum o gece biraz erken yattı. Aradan iki gün geçti ve okula gidip döndüğünde hala karnının ağrısının geçmediğini söyledi. Ertesi gün ateşi çıkınca özel bir hastaneye götürdük. Orada ultrasonda karnında değil de dalağında bir problem olduğu görüldü. Kan tahlilinde kan değerlerinde bozukluk olduğu görülünce Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdük. Orada da kan değerlerine baktık ve lösemi olduğunu öğrendik. Aynı gün hematoloji bölümüne yatırdık. Normal tedaviye başladık daha sonra ilik örneği alındı ve genetiğine bakıldı. Daha sonra akut lenfoblastik lösemi teşhisi konuldu ve hemen kortizon tedavisine başlandı" dedi.

'HERKESİ BAĞIŞÇI OLMAYA DAVET EDİYORUM? Kök hücre nakline uygun donörün bulunması için herkesten destek beklediğini ifade eden Ümit Gümüş, 'Doktorlarla konuştuğumuzda ilik nakli olması gerektiğini söylediler. Bu tedavilerle devam ettiğimiz zaman tekrar etme ihtimalinin çok yüksek olduğu, ilik nakli yapabilirsek tekrar etme olasılığının çok düşeceğini söylediler bize. Biz de ilik için donör aramaya başladık. Çevremizden yardımlar istedik, sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Bizim toplumumuz çok duygusal bir toplum. Olaylar karşısında üzülebiliyoruz, birlik olabiliyoruz. Ben burada üzülmeden önce yapabilecek bir şeyimiz olduğunu söylemek istiyorum. İnsanları üzülmeden önce kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum. Hiçbir şey yapamadığımız zaman üzülmeliyiz. Şu anda evet üzülebiliriz ama öncelikle elimizden gelen şeyi yapmamız lazım. Kan bağışı yapar gibi kök hücre bağışında bulunursak hastalarımıza derman olabiliriz. Herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı