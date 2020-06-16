KOCAELİ 7 katlı binanın çatısındaki intihar girişimini görüntüledier 7 katlı binanın çatısındaki intihar girişimini görüntüledierİZMİT'te, 7 katlı binanın çatısına çıkan İlker A., intihara kalkıştı.

7 katlı binanın çatısındaki intihar girişimini görüntüledier

İZMİT'te, 7 katlı binanın çatısına çıkan İlker A., intihara kalkıştı. Polis ekiplerince yapılan çalışmayla ikna edilen İlker A. intihardan vazgeçti. Bina çevresinde toplananlar, intihar girişimini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Olay, öğleden sonra, İzmit'e bağlı Karabaş Mahallesi Belde Sokak'taki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi. Binanın çatısına çıkan İlker A., bacaklarını sarkıtarak atlayacağını söyledi. Binadan sarkan İlker A.'yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çatısına çıkan polis, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından İlker A.?yı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. İlker A., ekipler tarafından Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay sırasında, bina çevresinde toplanan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Vatandaşların bazıları, İlker A.'yı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA