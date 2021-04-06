KOCAELİ 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; 6 YARALI
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KOCAELİ 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu Körfez Hacı Akif Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kaza sırasında aniden duran trafik nedeniyle arkadan gelen 5 araç daha birbiriyle çarpıştı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; 6 YARALI
KOCAELİ 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; 6 YARALI
KOCAELİ 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; 6 YARALI
KOCAELİ 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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