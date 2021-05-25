KOCAELİ 6 DAKİKA İÇERİSİNDE İŞ YERİNİ SOYDULAR

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, prefabrik bina imalatı yapan bir iş yerinin kapısını levyeyle kıran hırsızlar, 6 dakika içerisinde kablo sarılı makaraları, makine ve bilgisayarı çaldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, prefabrik bina imalatı yapan bir iş yerinin kapısını levyeyle kıran hırsızlar, 6 dakika içerisinde kablo sarılı makaraları, makine ve bilgisayarı çaldı.

Gebze Balçık Mahallesi 3222 Sokak'ta prefabrik bina imalatı yapan bir iş yerine önceki gün saat 07.00 sıralarında hırsızlar girdi. Kapıyı levye ile kırarak içeri giren 4 hırsız, 2 makara kablo, ayrıca kablolar, makine ve bilgisayarı çaldı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların önce pencereden içeri bakarak birisinin olup olmadığını kontrol ettikleri, daha sonra kapıyı kırarak içeri girdikleri, önce elektrik kablolarının sarılı olduğu 2 büyük makarayı yuvarlayarak götürdükleri, daha sonra sunta kesme makinesi, el aletleri, iş yerinde bulunan kablolar ve ofiste bulunan dizüstü bilgisayarı çaldıkları görüldü. Jandarma soruşturma kapsamında görüntüleri incelerken, aracın plakasının sahte olduğu belirlendi.

İş yeri sahibi Mahir Çiftçi hırsızların güvenlik kameralarını fark ettiklerini, 1 dakika gibi bir sürede kullandıkları levyeyle kapıyı açtıklarını ve 5 dakika içerisinde de malzeme ile eşyaları çalarak olay yerinden uzaklaştıklarını belirterek, hırsızların yakalanmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı