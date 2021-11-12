Kocaeli, 38. Kocaeli Rallisi'ne ev sahipliği yapacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 38. Kocaeli Rallisi, 13-14 Kasım'da koşulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren etkinliğe 146 sporcu katılacak.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, kentin sanayinin yanında sporun da başkenti olduğunu, 2020 ve 2021 yıllarında spor tesisi yapımı ve bakımı için yaklaşık 120 milyon lira harcandığını belirtti.

Kentte uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapıldığını aktaran Çakmak, "Enduro şampiyonası, kick boks şampiyonası, doğa sporları festivali, açık su yüzme yarışmaları, tırmanma yarışları, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası gibi birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün ise şehrimizde 38. yapılacak Kocaeli Rallisi için bir aradayız. 73 otomobil ve 146 sporcu iki gün sürecek yarışlarda derece almak için mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli de sporculara başarılar dileyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyona, yarın saat 11.00'de İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde verilecek startla başlayacak. 73 ekip, 146 sporcu, mekanik ve diğer unsurlarla birlikte 400 kişinin katılım sağlayacağı yarışlar, 2 gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak.