KOCAELİ 36 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

08.08.2019 17:20

36 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İZMİT'te, çete lideri Hadi Özcan'a yönelik suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan, hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş.(48) polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli ve İstanbul'da daha önce çok sayıda suça karışan ve aralarında 2006 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde Hadi Özcan'a yönelik suikast girişiminin de bulunduğu 'Kasten Öldürme', 'Tasarlayarak Öldürme', 'Suç Örgütüne Üye Olma' gibi suçlardan dolayı hakkında açılan 6 dosyadan toplam 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş., polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'nin ortak çalışması ile D.Ş'nin İzmit Malta Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde operasyon yapan ekipler, D.Ş.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan D.Ş., cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Adaletsizliği çekin işte bak. Bak, bize ceza verenlerin hepsi içeride halaö dedi.

2006 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki olayda, çete lideri Hadi Özcan'ın aracına yönelik otomatik silahlarla suikast girişimi gerçekleştirilmişti. Olay sırasında bir yolcu otobüsü de kurşunların arasında kalmış, aralarında Hadi Özcan ve otobüste bulunan yolcuların da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Otobüsteki dönemin Kocaeli Cumhuriyet Savcısı olan Erdoğan İnem'in eşi Ayfer İnem ile bir kişi daha ise hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA