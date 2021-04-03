Kocaeli, 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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Kocaeli, 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Spor
Kocaeli, 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2021), Kocaeli'de yapılacak.

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2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2021), Kocaeli'de yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şampiyonanın geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona için hazırlıklara devam edildiği aktarılan açıklamada, şampiyonanın 10-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığı aktarıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilecek şampiyonada, orta mesafe eleme ve finali, uzun mesafe ile takım yarışmalarının yapılacağı belirtilen açıklamada, "Gebze ilçesi kuzey bölgesindeki etapların bir bölümü Yörük yerleşimi olmasından dolayı şampiyonanın bu yılki teması, Yörük kültürünün tanıtımı olacak." ifadesi kullanıldı.

İzmit ilçesinin merkezi ve Gebze ilçesinin Denizli ile Mudarlı mahalleleri sınırları içerisinde düzenlenecek şampiyona için keşif ve saha çalışmalarının sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Kocaeli'ye gelen Uluslararası Oryantiring Federasyonun Teknik Kurul Yetkilileri IOF Kıdemli Etkinlik Danışmanı Janos Manarin ve IOF Asistan Etkinlik Danışmanı Simone Grassi, Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurul Başkanı Gökhan Ünal ve Kocaeli İl Temsilcisi Ali Günal Erdem ve diğer teknik ekip ziyaret sonrası toplantı ve çalışmalara devam etti. Parkur, konaklama, taşıma, arenalar, start, finiş, zaman tutma, bilgisayar donanım işleri, harita basımı, etkinlik merkezi ve karantinalar konularında toplantılar gerçekleştirilerek teknik detaylar masaya yatırıldı. IOF Asistan Etkinlik Danışmanı Simone Grassi parkur ekibi ile birlikte şehir etabı hariç diğer 4 etabı (orta mesafe eleme, orta mesafe final, uzun mesafe ve bayrak) parkurlarını koşacak haritayı kontrol ederek direktifler doğrultusunda harita güncellemesi de yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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