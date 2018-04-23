Kocaeli-20 Bin Mozaik Taşı ile Türk Bayrağı'nı Yaptılar-Hd

20 bin mozaik taşı ile Türk Bayrağı'nı yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde, yaklaşık 5 bin çocuk tarafından mozaik taşlardan oluşan Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı yapıldı.

Türkiye'nin mozaik taşlardan oluşan en büyük Türk Bayrağı'nın yapımına Cumartesi günü başlandı. İzmit Uluslararası Fuar Alanında yer alan Cam Boncuk Atölyesi'ndeki çalışmaya çocuklar ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi. 20 bin mozaikten oluşan Türk Bayrağı 3 günde yaklaşık 5 bin çocuk tarafından tamamlandı. Çalışma kapsamında mozaik taşlar yerleştirildi. Mozaik taşları büyük bir titizlikle yerleştiren çocukların Türk Bayrağı'na olan sevgileri gözlerinden okundu. 3 metre 60 santim ve 2 metre 40 santim ebatlarındaki bayrağa son taşlar ise bugün çocuklarla birlikte, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından yerleştirdi. Tamamlanan bayrak daha sonra fuar alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.