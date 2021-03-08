Kocaeli 2 milyar doları aşan dış satım hacmiyle "ihracat liginde" ikinci sırayı Bursa'dan devraldı

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den şubat ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artarak 1 milyar 274 milyon dolar oldu.

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den şubat ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artarak 1 milyar 274 milyon dolar oldu. Kent yılın ilk iki ayındaki ihracat performansıyla Bursa'yı geride bırakarak İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Elleçleme hacmi açısından ülkenin en büyük limanı konumundaki kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkı veren iller arasında bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin aylık bazda şubat 2020'de 1 milyar 50 milyon 348 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,3'lük artışla 1 milyar 274 milyon 406 bin dolara yükseldi.

Kentin yılın ilk 2 ayındaki kümülatif ihracatı da geçen yılın söz konusu dönemine göre yüzde 2 artarak 2 milyar 378 milyon 415 bin dolara ulaştı.

Kocaeli, ocak-şubat döneminde sergilediği dış satım performansıyla ihracat liginde Bursa'yı geçerek İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleşti.

İhracatın dinamosu otomotiv sektörü

Ocak-şubat döneminde kent ihracatının yaklaşık yarısına, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar imza attı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda tedarik firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında otomotiv sektörü ilk sırayı aldı.

Kocaeli'nin geçen yılın 2 aylık döneminde 1 milyar 22 milyon 512 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,2'lik artışla 1 milyar 208 milyon 511 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisini barındıran kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, ocak-şubat döneminde 421 milyon 133 bin dolar oldu.

Çelik endüstrisi 176 milyon 487 bin dolarla üçüncü sırada bulunurken, bu alanı 168 milyon 183 bin dolarla demir ve demir dışı metaller ve 117 milyon 841 bin dolarla elektrik elektronik sektörü takip etti.

Kentten 163 noktaya ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı, Avrupa'nın ise en büyük 7'nci limanı konumunda olan Kocaeli, yılın 2 aylık döneminde 163 ülke ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Birleşik Krallık, ocak-şubat döneminde 324 milyon 878 bin dolarla Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi.

Almanya 183 milyon 143 bin dolarla Kocaeli'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olurken, bu ülkeyi 179 milyon 664 bin dolarla Fransa, 162 milyon 240 bin dolarla Slovenya, 146 milyon 430 bin dolarla Belçika izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay