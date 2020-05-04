KOCAELİ 2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı
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KOCAELİ 2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı

KOCAELİ 2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı
04.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:22

2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen 2 kardeş polisin 'dur' ihtarına uymadı.

2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen 2 kardeş polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kardeşler kendilerini durduran polislere saldırırken, polis ile yumruk yumruğa girdikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi. 2 polisi yaralayan, 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi.

Dün, Gebze Barış Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle gezen 2 gence 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan kişiler, bir süre sonra durduruldu. Polis, Murat I.(23) ve Uğur I.'nın kimliklerini kontrol etmek istedi. 2 kardeş polise yumruk atarak saldırdı. 2 kardeş polis memurlarıyla yumruk yumruğa birbirine girdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle 2 kardeş güçlükle kontrol altına alınarak gözaltına alındı. Yaşanan olayda yaralanan bir polis memurunun eli alçıya alındı, bir polis memuru ise omzundan yaralandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Murat I. ve Uğur I. adliyeye sevk edildi. 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi. 2 kardeşin polislere saldırması ve polislerle yumruk yumruğa birbirlerine girdikleri anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KOCAELİ 2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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