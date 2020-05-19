KOCAELİ 19 Mayıs balkonlarda kutlandı 19 Mayıs balkonlarda kutlandıKOCAELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs balkonlarda kutlandı

KOCAELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kentin birçok ilçesinde balkonlarda kutlandı. Gün içinde evlerini Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen kişiler, saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan kişiler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, marşlar ve şarkılar söyleyerek bayramı kutladı.

Kaynak: DHA