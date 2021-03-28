17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu
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17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Y.T. (19) tartıştığı O.K.'yi (17) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Y.T. (19) tartıştığı O.K.'yi (17) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. O.K. tedaviye alınırken, Y.T. adliyeye sevk edildi. 

Olay, dün gece saatlerinde Başiskele Selahhattin Eyyübi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.T. ile O.K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. pompalı tüfekle ateş ederek O.K.'yi bacağından vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan O.K.'yi tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Y.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İzmitkocaeli
17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu
17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu
17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu
17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu
17 yaşındaki genç pompalı tüfekle vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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