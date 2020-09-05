KOCAELİ 15 yıldır sokak hayvanlarını besliyorlar 15 yıldır sokak hayvanlarını besliyorlarİZMİT'te yaşayan Arzu Yazıcı Çabuk ile Osman Halis Çabuk çifti, 15 yıldır kentin sokaklarında yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara mama bırakıyor.

15 yıldır sokak hayvanlarını besliyorlar

İZMİT'te yaşayan Arzu Yazıcı Çabuk ile Osman Halis Çabuk çifti, 15 yıldır kentin sokaklarında yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara mama bırakıyor. İzmit Karabaş Mahallesi'nde yaşayan Arzu Yazıcı Çabuk (39) ile Osman Halis Çabuk (43) çifti, 15 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Sokaklarda yaşayan kedi, köpek, güvercin gibi birçok hayvanı besleyen çift, her gün kentin çeşitli yerlerine mama ve su bırakıyor. Özel bir hastanede çalışan Arzu Yazıcı Çabuk ile bir enerji üretim tesisinde operatör olan eşi Osman Halis Çabuk insanlarla zaman zaman kendilerine tepki gösterdiğini, yine de sokakta yaşayan hayvanlar için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

"BÜTÜN 'HAYIR' DİYENLERE RAĞMEN BAŞARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" Arzu Yazıcı Çabuk bazı insanların kendilerine tepki gösterdiğini ifade ederek, "Hayvanlara olan ilgim ve besleme alışkanlığım küçük yaşta oluştu. Bu biraz da vicdan ve merhamet duygularıyla ilgili bir durum. Bunu bir insana sonradan, zorla empoze edemiyorsunuz. Ama en azından saygıyı öğretebiliyorsunuz. Biz en azından bu çevrede, kendi mahallemizde bunu başardık. Bunun savaşını verdik. Bir şeyler kattık. En azından hayvanları besleyebiliyoruz. Bütün 'Hayır' diyenlere rağmen bunu başardığımızı düşünüyorum. Sadece bu mahallede değil, her gittiğim yerde ben hayvanları besliyorum. Sadece burada oturduğum için, bu bölgede belli noktalar oluşturduk. Bazı insanlar 'Burası mama kokuyor. Hayvan beslemeyin' diyor. Farklı farklı tepkiler oluyor. İnsanların farklı görüşleri var. Biz bunlara alıştık ve karşı koymayı öğrendik. Biz iyi bir şey yapıyoruz ve bunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

"BİRİLERİNE ÖRNEK OLABİLİYORSAK ÇOK MUTLU OLURUZ" Sokak hayvanlarını besleyerek insanlara örnek olmak istediklerini söyleyen Osman Halis Çabuk, "Bizler birer fert olarak sorumluluklarımızı biliyoruz. Bunu yerine getirmekten dolayı da çok mutluyuz. Biz elimizden gelenleri, kazancımızı, imkanlarımızı olması gerektiği gibi, doğru şekilde kullandığımızı düşünüyoruz. İnsanlardan bu konuda anlayış bekliyoruz. Yaptığımız şeyi takdir etmeleri bile bizi çok mutlu eder. Birilerine örnek olabiliyorsak, bu konuda çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA