Kocaeli 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu
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Kocaeli 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

10 yıl hapis cezasıyla aranıyorduKOCAELİ'de 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan aranan T.M.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.

10.02.2020 23:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:47
Kocaeli 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

'de 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan aranan T.M.C., ekipleri tarafından yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan hakkında 10 yıl ağır hapis cezası bulunan T.M.C.?nin İzmit'te olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından T.M.C. yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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: Kocaeli 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu
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