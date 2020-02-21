: Kocaeli 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

21.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:14

1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR'ın 5 araca çarparak, 1 kişinin ölmesine ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçerek 5 aracı biçtiği anlar görülüyor. Kaza, sabah saatlerinde Çayırova Şekerpınar Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CKP 014 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yan yatan TIR, karşı yönde bulunan 5 araca çarptıktan sonra güçlükle durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişi tedavi altına aldı. Yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın karşı şeride geçerek 5 aracı biçtiği görülüyor.

Kaynak: DHA

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