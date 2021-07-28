Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakaları
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Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakaları

Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Atakum Belediyesi ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü iş birliği ile 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakaları düzenlenecek.

Atakum Belediyesi ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü iş birliği ile 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakaları düzenlenecek.

Atakum Belediyesi ile 1919 Atakum Avcılar Kulübü doğaseverleri eşsiz güzelliğe sahip Kocadağ'da kampta buluşturuyor. 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde doğa kampı ve trap atışı müsabakalarında bir araya gelecek yurttaşları yapılacak çekilişlerle 300'ün üzerinde sürpriz hediye de bekliyor olacak.

Sürpriz sanatçılar

31 Temmuz'da saat 14.00'te başlayacak etkinlikler 1 Ağustos saat 19.00'a kadar sürecek, etkinlikler kapsamında 31 Temmuz akşamında çeşitli yerel sanatçılar konserler verecek. Kamp ateşi eşliğinde oyunların oynanacağı geceden sonra 1 Ağustos sabahı saat 09.00 itibarıyla trap atışı müsabakaları başlayacak. Amatör, profesyonel, double trap ve kadınlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleşecek müsabakalara dileyen herkes katılabilecek. Yarışmada dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek. - SAMSUN

Kocadağ'da doğa kampı ve trap atışı müsabakaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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