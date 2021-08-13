Kocaçay Dolmuş Güzergâhında Düzenleme

Kocaçay Dolmuş Güzergahında Düzenleme Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı ve sıcak asfalt çalışması nedeniyle Kocaçay hattında çalışan özel halk otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi.

Kocaçay Dolmuş Güzergahında Düzenleme

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı ve sıcak asfalt çalışması nedeniyle Kocaçay hattında çalışan özel halk otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Kocaçay hattında çalışan özel halk otobüsleri Üniversite arkasındaki duraklarından hareket ettikten sonra Zübeyde Hanım Caddesi'ni takip ederek 2000 Evler Mahallesi'ndeki MEDAŞ Kavşağı'ndan u dönüşü yaparak İl Özel İdare Petrol İstasyonuna ulaşacak.

Petrol İstasyonu yanından 60. Caddeyi takip ederek 22. Yola geçecek olan özel halk otobüsleri buradan da Ersoylar Market ve Turkuaz Market'in arkasında kalan 17. Sokak güzergahını takip ederek 2000 Evler Polis Karakoluna ulaşacak.

Karakol yanındaki 60. Cadde üzerinde Emniyet Müdürlüğü lojmanları önünden geçerek 105. Sokağa varacak olan özel halk otobüsleri bu sokak üzerinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na ulaşacak.

Özel Halk otobüsleri buradaki Ada Konutları'ndan sonra eski güzergahlarından çalışmaya devam edecek.

Çarşı istikametinden üniversite istikametine gidecek olan Kocaçay hattındaki özel halk otobüsleri de yine aynı güzergahı kullanacak.

Kaynak: Habermetre