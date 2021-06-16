Kocababa Deresi Islah Ediliyor

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kocababa Deresine İlk Kazma VurulduAydın'ın Koçarlı ilçe merkezinden geçen Kocababa Deresine ilk kazma vurularak ıslah çalışmalarına başlandığ. Koçarlı ilçe merkezinden geçen, Kocababa Deresinde zaman zaman oluşan taşkınlarla yerleşim yerlerine zarar verdiği bilinmektedir. Tekrar aynı sorunlarının yaşanmaması ve ilçe merkezinin daha estetik bir görünüme kavuşması için 1, 4 kilometre olan Kocababa Deresinde ıslah çalışması yapılacaktır. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Koçarlı ilçe merkezi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş; ilçe merkezinin estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır.

Kaynak: Habermetre