Kocaayak ve Oğlu Fragmanı İzle



13 yaşındaki Adam'ın babası uzun süredir kayıptır. Gizemli babasını aramak için yola çıkan Adam, babasının ünlü Kocaayak efsanesinden başkası olmadığını anlar. Kocaayak, kendisini ve ailesini DNA'sının peşinde olan Hair Co. adlı şirketten korumak için yıllarca ormanda saklanmaktadır. Adam, babasını bulup onunla kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışırken, kendisinde de gizli güçlerin olduğunu fark eder. Fakat babasını ararken Hair Co. yetkililerinin kendisini takip ettiklerini çok geç anlar.



