Kocaali Ziraat Odası'ndan Üreticiye Destek

Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, 2018 yılında üreticinin, ürettikleri ürünleri değerinde pazarlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Tamer Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticinin ürettikleri ürünleri değerinde satışa sunmak için ilçenin işlek bölgelerinde pazarlayacaklarını dile getirdi.



Ev hanımlarının yaptıkları yöresel ürünleri ve el işlerinin de satışına yardımcı olacaklarını belirten Tunca, "Ev hanımlarının evlerinde yaptıkları işleri tespit çalışmalarımıza en yakın zamanda başlıyoruz. Zaten bölgemizde fındık sezonu yaklaşık üç ay sürüyor ve sonrasında ev hanımları evlerinde boşta kalıyorlar. Boş vakitlerini değerlendirmiş olup ev ekonomisine katkı yapmış olacaklar. Bizler ziraat odası olarak ürettikleri tüm ürünleri almaya hazırız. Satış konularında sıkıntı yaşamayacaklardır." diye konuştu.