Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tunca'dan fındık üreticilerine "toprak analizi" önerisi
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Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tunca'dan fındık üreticilerine "toprak analizi" önerisi

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tunca'dan fındık üreticilerine 'toprak analizi' önerisi

Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, fındık üreticilerine arzu ettikleri verim ve kaliteye ulaşabilmeleri için toprak analizi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, fındık üreticilerine arzu ettikleri verim ve kaliteye ulaşabilmeleri için toprak analizi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Tunca, yaptığı açıklamada, fındıkta arzu ettikleri verim ve kaliteye ulaşabilmek için toprak tahlilinin çok önemli olduğunu söyledi.

Üretim yapabilmenin ilk şartlarından birinin bitkiye gerekli besin maddelerinin doğru zamanda ve şekilde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Tunca, "Toprağın özelliklerini bilmemiz için toprak analizi yaptırmanız gerekmektedir. Artık dededen kalma bakımlarla bu işler yürümüyor. Bahçelerinizin toprak analizlerini yaptırın ki ona göre ilaçlama, gübreleme işlerinizi devam ettirin." dedi.

Tunca, üreticilerin bahçe bakımına özen göstermesi gerektiğine işaret ederek, "Son yıllarda bazı bahçelerin bakımsız olması nedeniyle dekara düşen verim oranı neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu nedenle milli ürünümüz fındık, kimi zaman tüccar kapısından kimi zamansa ihraç edilen ülkelerden geri dönüyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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