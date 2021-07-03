Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu

Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aniden bastıran yağışla birlikte sular altında kalan ilçede adeta hayat durdu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aniden bastıran yağışla birlikte sular altında kalan ilçede adeta hayat durdu. Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Evde mahsur kalanlar kurtarılıyor, can kaybı yok" derken Belediye Başkanı Ahmet Acar ise, "Çok ciddi bir alan hasar gördü. Evleri sular bastı. Su baskınları var" ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış Sakarya'yı olumsuz etkiledi. Kocaali ilçesinde derenin taşması sonucu oluşan su baskınları adeta hayatı durdurdu. Tarım arazileri, yollar ve ahırlar sular altında kalırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ahırlarda kalan hayvanlar iş makineleri yardımı ile kurtarılıyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar bölgede incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgiler verdi. Selin vurduğu Kocaali ilçesinde çalışmalar sürüyor.

EVLERİ SU BASTI, ÇOK CİDDİ BİR ALAN HASAR GÖRDÜ

Başkan Acar, "2019 yılında yaşadığımız afetten daha şiddetli yağış aldığımızı düşünüyorum. Bir önceki afette sıkıntı yaşadığımız yerde de ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Sadece Melen'de taşma olmadı. Çok ciddi bir alan hasar gördü. Evleri sular bastı. Su baskınları var. Alandere Mahallesi bugüne kadar görmediğimiz durumu yaşıyor" dedi.

CAN KAYBI YOK, EVDE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Hemen çıktık geldik, bütün ekipleri sevk ettik; AFAD, UMKE, itfaiye. Evde mahsur kalanlar kurtarılıyor. Desteklerle geldik buraya. Can kaybı yok" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Sezgin Genç - Murat Hazer/ İHA)

Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Selin Şekerci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaali sular altında kaldı, ilçede adeta hayat durdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:34:12. #1.16#

title