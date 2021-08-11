Kocaali Sosyal Tesisleri 1 ayda 11 bin 308 kadını ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaali Sahili'nde kadınlara özel olarak inşa ettiği Kocaali Sosyal Tesisleri 1 ay gibi kısa bir sürede ilimiz ve bölge illerden gelen 11 bin 308 kadını ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaali Sahili'nde kadınlara özel olarak inşa ettiği Kocaali Sosyal Tesisleri 1 ay gibi kısa bir sürede ilimiz ve bölge illerden gelen 11 bin 308 kadını ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali Sahil bölgesinde kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri Sakaryalı kadınların en çok tercih ettiği mekanlardan biri oldu. 7 Temmuz Çarşamba günü yeni sezonunun açıldığı tesisi bir ay gibi kısa sürede 11 bin 308 kadını misafir etti. Tesiste Sakarya'nın yanı sıra bölge illerden de binlerce misafir geldi. Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan ve Pazartesi günleri kapalı olan tesisimiz haftanın 6 günü 09.00 - 18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kadınlara özel, etrafı tamamen kapalı olan plajda cankurtaran ve sağlık ekipleri görev yapıyor. Sosyal tesiste ise yeme-içme ve diğer tüm konularda hizmet yer alıyor.

Kocaali Sosyal Tesisleri ile ilgili BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "Haftanın 6 günü Sakarya'dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan ve 7 Temmuz Çarşamba günü itibariyle yeni sezonu açan Kocaali Sosyal Tesisimiz bir ay gibi kısa bir sürede 11 bin 308 kadını misafir etti. Tesisimize gösterilen ilgiden dolayı müteşekkiriz. Kaliteli hizmet anlayışını ilke edinmiş olan tesisimiz, özveriyle çalışan ekibiyle konuklarımıza hak ettiği hizmeti layığıyla sunmaya devam edecektir. 20 bin metrekarelik alanda, yürüyüş alanları, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları bulunan tesislerimiz de ayrıca sıcak ve soğuk yemek servislerinin yanı sıra aperatif yemek tercihi hizmetlerimizi sunmaktayız. Tesis ile ilgili vatandaşlarımızın 0549 454 94 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabileceklerini belirterek tüm kadınları sosyal tesislerimize davet ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı