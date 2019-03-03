Kocaali Myo İnşaatı Subü'ye Devrediliyor

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kocaali Meslek Yüksekokulu (MYO) inşaatının ivedilikle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) devredileceğini belirterek, "Onlar da hızlıca tekrar ihaleye çıkarak binayı yapacak." dedi.

Kocaali ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi aday tanıtım toplantısında konuşan Atabek, AK Parti'nin her alanda çok başarılı olduğunu, belediyecilikte destan yazdığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası için çok önemli olduğunu vurgulayan Atabek, "Biliyoruz ki sonuçları değiştiremeyiz ancak sebeplerini oluşturabiliriz. Burada Cumhur İttifakı'nın başarılı olabilmesi için sebepler oluşturuyoruz. Rabbim inşallah 31 Mart'ta bir kez daha istikrarın devam etmesini sağlar." ifadelerini kullandı.

Kocaali'deki Meslek Yüksekokulu sorununun da çözüme kavuşturulduğu müjdesini veren Atabek, şu bilgileri paylaştı:

"Seçildiğimiz günden beri bununla ilgili Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, dernek yöneticilerimiz her defasında kapımızı tıklattı. Biz de oturduk, defalarca toplantı yaptık. Herhalde seçileli 8 ay oldu, sadece bu konuyla alakalı 3-4 defa bir araya gelmişizdir. Çözüm yolu aramakla alakalı ciddi efor sarf ettik. En son 15 gün önceki toplantımızı sizle paylaşmak istiyorum çünkü genel seçimlerde sahada gezerken duyduğum en sık şey, bu Meslek Yüksekokulu konusuydu. En son Rektör bey, Belediye Başkanımız, ilçe ve dernek başkanımız ile diğer yetkililerle bir araya geldik. Hatta Sayıştay'la da 'Bu süreci nasıl yönetebiliriz?' diye telefonlaştık. Çok kolay olmayan bir süreçti, o yüzden aslında bu kadar uzadı. Zannetmeyin ki ilgilenmiyoruz, emin olun çok yakinen ilgileniyoruz ama ancak bir sonuca varabildik.

Şimdi dernekten bir yazı bekliyoruz. Dernek o yazıyı yolladıktan sonra üniversite ivedilikle işlemlere başlayacak, müteahhit firma ve Ankara'daki yetkili organlarla da görüşüldü. İvedilikle bina Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) devredilecek. Onlar da hızlıca tekrar ihaleye çıkarak binayı yapacak. Dolayısıyla artık Meslek Yüksekokulu ile ilgili sıkıntıyı büyük oranda aşmış olduk, hayırlı olsun."

"Milletimize aşkla bağlıyız"

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce de Kocaali'nin geçen seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yüzde 72 oy oranını yakaladığına işaret ederek, "İnşallah 31 Mart'ta biz bu rakamı en az yüzde 85 yapacağız. Büyükşehir olarak Kocaali'ye 88 milyon lira yatırım yapılmış. Bu rakamı inşallah 188 milyon liraya kadar çıkaracağız. Destek sizden, hizmet bizden. Buraya makam için gelmiyoruz, hizmet için geliyoruz. Gönlümüzde milletimize hizmet etme sevdası var. Milletimize aşkla bağlıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA