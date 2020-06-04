Kocaali Hayvan Barınağı'nda çalışmalar sürüyor
Kocaali Belediyesince 4500 metrekare alan üzerine kurulacak Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım çalışmalarında sona gelindi.
04.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:08
Kocaali Belediyesince 4500 metrekare alan üzerine kurulacak Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım çalışmalarında sona gelindi.
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, merkezin çalışmalarında sona doğru yaklaştıklarını belirtti.
Acar, merkezde kaba inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra, çevre düzenlemesi yapılarak hayvanlar için hizmet sunulacağını kaydetti.
Kaynak: AA