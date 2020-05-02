Kocaali Geçici Hayvan Konaklama ve Bakım Evinde çalışmalar sürüyor

Sakarya'da Kocaali Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından inşaat çalışmaları başlanılan Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evinde çalışmalar sürüyor.

Sakarya'da Kocaali Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından inşaat çalışmaları başlanılan Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evinde çalışmalar sürüyor.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için 4 bin 500 metrekarelik alanda başlatılan çalışmaların son aşamada olduğunu söyledi.

Yakında hizmete açılacak barınakta hayvanlar için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Acar, "Veterinerlik hizmetlerinin verilecek olduğu binanın kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Minik dostlarımızın barınacağı evlerde, altyapı çalışmalarına başlanıldı. Kocaali Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evini inşallah yakın bir zamanda tamamlayıp minik dostlarımızın hizmetine açmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA