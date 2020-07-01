Kocaali'de yol yapım çalışmaları sürüyor Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen yol çalışmalarının bir bir tamamlandığını belirtti.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen yol çalışmalarının bir bir tamamlandığını belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, Hızar, Selahiye-Karapelit, Gümüşoluk mahallelerin bağlantı yolu çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Güzergahta 11 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 8,5 kilometrelik yol yapıldığını aktaran Acar, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmaları tamamlandıklarını anlattı.

Acar, köprü yapım çalışmalarının belirli bir zaman alacağı için vatandaşların alternatif güzergah ihtiyacını karşılayacak Aydoğan, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz büyük bir titizlik ve gayretle çalışmaları sürdürüyor. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Caddemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu güzergahta çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarımıza Yalpankaya, Görele, Köyyeri ve Beyler hattında devam edeceğiz."

Kaynak: AA