Kocaali'de "Merkezim Her Yerde" projesi gerçekleştirildi
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Kocaali'de "Merkezim Her Yerde" projesi gerçekleştirildi

08.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:35
Kocaali'de

Kocaali Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Merkezim Her Yerde" projesi Karasu'da gerçekleştirildi.

Kocaali Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Merkezim Her Yerde" projesi Karasu'da gerçekleştirildi.

Müdürlüğe bağlı gençlik merkezlerinin Karasu ilçesinde organize ettiği proje kapsamında Roman vatandaşlar halat çekme, geleneksel okçuluk, mas güreşi, matrak sporu gibi faaliyetler yaptı.

Etkinlik bitiminde daha önce gençlik merkezi üyelerince sınav çıkışlarında toplanan kalemlerin yanı sıra bazı ikramlar çocuklara takdim edildi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kocaali Gençlik Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Faaliyetlere devam edeceklerine işaret eden Doğanay, "Bizim buradaki amacımız, gençlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu göstermektir." dedi.

Etkinlik kapsamında çocuklara yeni tip koronavirüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği konusunda bilgiler de verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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