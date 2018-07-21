Kocaali'de Kayalıklardan Düşen Çocuk Yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi'nde kayalıklardan düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Alpaslan A. Maden Deresi'ndeki mağaralara arkadaşlarıyla gezmeye geldi. Dengesini kaybeden Alpaslan A. yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Alpaslan A.'nın yardımına ilk olarak arkadaşları koştu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak Kocaali Devlet Hastanesine götürülen Alpaslan A, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.