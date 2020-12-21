Kocaali'de geçici hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi inşa edildi
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Kocaali'de geçici hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi inşa edildi

21.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:56
Kocaali'de geçici hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi inşa edildi

Kocaali Belediyesince inşa edilen "Sevimli Dostlar Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi"nin yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Kocaali Belediyesince inşa edilen "Sevimli Dostlar Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi"nin yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Merkez isminin anket sonucu vatandaşlar tarafından belirlendiğini aktaran Acar, "İnşallah kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Misafirlerimiz için oldukça nezih ve ferah ortam oluşturduk. Tesisimizin, sadece sevimli dostlarımızın rehabilite edildiği alan olarak ifade edilmesini istemiyoruz. İçinde eğitim alanları ve çeşitli meyvelerin olduğu bu tesisin, aynı zamanda çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacak olması en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:01:23. #1.15#
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