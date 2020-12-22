Kocaali'de gasilhane ve taziye evi çalışmasında sona gelindi

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede yapımına başlanan gasilhane ve taziye evi çalışmalarını inceledi.

Acar, yaptığı açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen proje çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Projenin kaba inşaatının tamamlandığını belirten Acar, "İnşallah gasilhanesi, taziye evi ve diğer hizmetleriyle ilçemize yakışır hizmet olacak. Zaten halihazırda büyükşehir belediye ekiplerimiz görevlerini sürdürüyor. Hayırsever vatandaşlarla inşa ettiğimiz bu tesiste işlerini daha da profesyonel şekilde yapacaklarına eminiz." diye konuştu.

Acar, katkılarından dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, hayırseverler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç