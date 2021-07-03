Kocaali'de etkili sağanak
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Kocaali'de etkili sağanak

Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Kocaali ilçesinde su dolan yoldan hayvanlarını karşıya geçiren vatandaş Suda mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtarma çalışması Debisi ve su seviyesi yükselen Melen Çayı Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kocaali ilçesinde su dolan yoldan hayvanlarını karşıya geçiren vatandaş

Suda mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtarma çalışması

Debisi ve su seviyesi yükselen Melen Çayı Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.

Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

Kocaali'de etkili sağanak
Kocaali'de etkili sağanak
Kocaali'de etkili sağanak
Kocaali'de etkili sağanak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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