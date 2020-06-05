Kocaali'de dere ıslah ve köprü çalışmaları Sakarya'da, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ve Devlet Su İşleri 32. Şube Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci ilçede yatırım planlaması kapsamında olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sakarya'da, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ve Devlet Su İşleri 32. Şube Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci ilçede yatırım planlaması kapsamında olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Acar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, dere Islah ve köprü çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Acar, geçen yıl temmuz ayında ilçede yaşanan sel felaketinin ardından Bezirgan'da, Alandere'de ve Maden Deresi'nde çalışmaların sürdüğünü, eksik kalan işlemlerimizi tamamlayacaklarını belirtti. Kaynak: AA