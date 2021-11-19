Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Caferiye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine evin çatısı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Tadilat çalışması nedeniyle kullanılmayan binada çıkan yangın hasara yol açtı.