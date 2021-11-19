Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Caferiye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine evin çatısı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Tadilat çalışması nedeniyle kullanılmayan binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaali'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

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AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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