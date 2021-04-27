Kocaali Belediyesinde deprem farkındalığı çalışması
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Kocaali Belediyesinde deprem farkındalığı çalışması

Kocaali Belediyesinde deprem farkındalığı çalışması
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Kocaali Belediyesi, deprem bilincinin artırılması amacıyla kurum duvarlarına yurt genelinde yaşanan deprem fotoğraflarını astı.

Kocaali Belediyesi, deprem bilincinin artırılması amacıyla kurum duvarlarına yurt genelinde yaşanan deprem fotoğraflarını astı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimi servislerinde yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İmar Hizmetleri Müdürü Burak Ergün, ilçede faaliyet gösteren müteahhit firmalar ve fenni mesullerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Ergün, usulsüz ve kanunsuz işlemlerin insan hayatına nasıl etki ettiğini anlatmaya çalıştıklarını aktararak, sahada denetim yapan teknik personelin mevzuat çerçevesinde olmayan inşaatlara derhal gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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