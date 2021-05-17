Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı
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Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı

Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçe belediyesi meclis üyeleri, mayıs ayı huzur haklarını, Filistin'e destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına bağışlama kararı aldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçe belediyesi meclis üyeleri, mayıs ayı huzur haklarını, Filistin'e destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına bağışlama kararı aldı.

Mayıs ayı olağan toplantısında bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve bölgedeki insanlık krizini görüştü.

Üyeler, mayıs ayı huzur haklarını oy birliğiyle, Türk Kızılayın bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını kapsayan kampanyaya bağışladı.

"Aslolan safımızın belli olmasıdır"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, meclisteki konuşmasında, "Katil İsrail'in, Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulüm karşısında, az da olsa yardım etmek için meclis huzur haklarımızı Türk Kızılaya bağışlıyoruz. Paranın miktarının hiçbir önemi yok. Aslolan safımızın belli olması." ifadelerini kullandı.

AK Parti grubu adına konunun ek gündem maddesi olarak alınmasını teklif eden Abdülhamit Bağ ise, "400 sene Osmanlı hakimiyetinde, kardeşçe yaşanan Filistin'de bugün İsrail'in yapmış olduğu katilliğe hep birlikte şahit oluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yaralarına bir nebze yardımcı olmak için Kocaali Belediye Meclisi olarak mayıs ayı huzur haklarımızı Türk Kızılaya bağışlama kararı aldık." diye konuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
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