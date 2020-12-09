Koca: "Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır."
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Koca: "Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır."

09.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:39
Koca:

Koca: "Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır.

Koca: "Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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