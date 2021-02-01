Bakan Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı
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Bakan Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

01.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum kırsalında aşılama çalışmasında bulunan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum kırsalında aşılama çalışmasında bulunan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözüyle bir video yayımladı.

Videoda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Kovid-19 aşısında öncelikli sırada olan ve Karagöbek Köyünde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için yola çıkıyor. Zorlu hava koşullarında köye ulaşan ekipler, aşıda öncelikli vatandaşlara gerekli muayeneyi yapıp, aşılarını vuruyor.

Aşı olan köylülerden biri, kar nedeniyle yaşlıların merkeze gidemediklerini ve zaman zaman ekiplerin gelerek kontrollerini yaptıklarını belirterek, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, er ya da geç mutlaka geliyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullanıyor.

Başka bir köylü de ekiplerin sanki öz evlatlarıymış gibi kendileriyle ilgilendiğini dile getirerek, "Şimdi yaşlılarımızı da aşılıyorlar. Biraz daha umutlandık açıkçası. İnsanın devletinin olması, devletinin insanına sahip çıkması gerçekten güzel bir şey." değerlendirmesinde bulunuyor.

Video, Bakan Koca'nın "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." sözleriyle sona eriyor.

Bakan Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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