'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)
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'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte...

02.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 08:44
'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)

' Operasyonu' tamamlandı (4)

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu. 


Kaynak: DHA
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