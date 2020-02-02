'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)

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DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.
02.02.2020 01:01 | Son Güncelleme: 02.02.2020 01:01
DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------Dezenfekte çalışmasından görüntü
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA