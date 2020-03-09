Koca: 'Yurt Dışından Dönenler Potansiyel Virüs Taşıyıcısı'
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Koca: 'Yurt Dışından Dönenler Potansiyel Virüs Taşıyıcısı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 84 ülkede görüldüğünü belirttiği Corona virüsüne karşı ilk günden itibaren sıkı tedbirler alındığı için virüsün henüz Türkiye'de görülmediğini açıklarken, "Yurt dışına gitmiş ve dönmüş kişiler potansiyel virüs taşıyıcısı olabilir" dedi.

09.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 84 ülkede görüldüğünü belirttiği Corona virüsüne karşı ilk günden itibaren sıkı tedbirler alındığı için virüsün henüz Türkiye'de görülmediğini açıklarken, "Yurt dışına gitmiş ve dönmüş kişiler potansiyel virüs taşıyıcısı olabilir" dedi.

Koca: 'Yurt Dışından Dönenler Potansiyel Virüs Taşıyıcısı'

Haberin Videosu:

Koca: 'Yurt Dışından Dönenler Potansiyel Virüs Taşıyıcısı'

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