Koca: 'Yurt Dışından Dönenler Potansiyel Virüs Taşıyıcısı' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 84 ülkede görüldüğünü belirttiği Corona virüsüne karşı ilk günden itibaren sıkı tedbirler alındığı için virüsün henüz Türkiye'de görülmediğini açıklarken, "Yurt dışına gitmiş ve dönmüş kişiler potansiyel virüs taşıyıcısı olabilir" dedi.