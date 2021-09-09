Koca: "(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli"
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Koca: "(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.(7)

Koca: "(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli."

Koca: "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

Koca: '(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli'
Koca: '(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli'
Koca: '(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli'
Koca: '(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca: '(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
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Koca: "(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli" - Haberler
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