Koca: "(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.(7)

Koca: "(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli."

Koca: "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu