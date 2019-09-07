Koca yürekli minik Ömer'e ödül

07.09.2019 12:25

Yaptığı örnek davranışla sosyal medyada yankı bulan koca yürekli minik Ömer, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından ödüllendirildi.



Geçtiğimiz günlerde elindeki boş su şişesini yere atmayıp çöp konteynerine atması ile gündeme gelen 5 yaşındaki Ömer Burum'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Herkesin örnek davranışını konuştuğu Ömer'i Haliliye Belediyesi bulmak için sosyal medya hesaplarından Ömer'in bulunması için paylaşımlar yapıldı. Kısa bir süre sonra Haliliye Belediyesi'ne minik çocuğun babası Ahmet Burum ulaştı. Yapılan görüşmelerin ardından minik Ömer ve babası Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından ağırlandı. Gerçekleşen görüşmede Ömer'e bisiklet hediye edildi.



Burada konuşan Canpolat, "Bilinçli toplum temiz çevre farkındalığı ile bizim Ömer'imiz sosyal medya aracılığıyla bizim de elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda yolda yürürken bir çöp görüp daha sonra çöp kutusunun yanına yanaşıp pedalına basıp kapağı açıp çöpü çöp kutusunun içine atıp, sonrada kapatıp yoluna devam etti. Ömer ile ilgili çağrıda bulunduk. 'Ömer'i arıyoruz' diye Ömer'i eninde sonunda bulduk. Bu doğrultuda şuan babası da bizimle birlikte Ömer'imiz bu minik yavrumuzu çevre bilinci açısında göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı hem kendisine hem de ailesine teşekkür ediyoruz. Sokaklarımızın temiz olmasının çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerektiğini bizzat yaşayarak ve öğreterek Ömer bize ve topluma hissettirdi. Ömer diğer çocuklarımıza diğer bireylerimize örnek olmasına adına tekrardan kendine ve ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.



Ziyarette konuşan baba Ahmet Burum ise, "Ben çocuklarıma doğdu günden itibaren sevgiyi, saygıyı ve çevre bilincini öğretmeye çalıştım. Bugün de gördük ki bunu başarmışız. Başta Başkanımıza ve Haliliye Belediyesi'ne çocuğun duyarlılığını göz ardı etmedikleri için teşekkür ediyorum. Buradan tüm Urfalılara sesleniyorum çevremizi temiz tutalım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA