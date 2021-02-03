Koca: "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır."
03.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:59
Koca: "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır.
Koca: "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan