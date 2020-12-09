Koca: "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi"
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Koca: "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi"

09.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:07

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (9)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta söylemek mümkün. Seyrine göre yeni öneriler olabilir."

Koca: "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir."

Koca, son 4-6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılamanın dışında tutulmasının düşünüldüğünü bildirdi.

Koca: 'Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi'
Koca: 'Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi'
Koca: 'Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi'
Koca: 'Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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