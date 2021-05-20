Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum"
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Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var."

Koca: "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz."

Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum'
Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum'
Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum'
Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Faz-3 çalışmalarına haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum" - Haberler
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