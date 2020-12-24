Koca: "(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim"
24.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (7)
Bakan Koca: "(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu