Koca: "(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim"
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Koca: "(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim"

24.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (7)

Bakan Koca: "(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim."

Koca: '(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim'
Koca: '(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim'
Koca: '(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim'
Koca: '(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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